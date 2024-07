W niedzielę poinformowano o śmierci Wojciecha Jaruzelskiego. Generał miał 91 lat i od dłuższego czasu zmagał się z nowotworem, ostatnio regularnie przebywał w szpitalu. Przypomnijmy: Nie żyje generał Wojciech Jaruzelski

Osoba Jaruzelskiego z oczywistych względów budzi ogromne emocje i to nawet po śmierci. W ostatnich dwóch dniach głośno bowiem dyskutowano o miejscu, w którym powinno spocząć ciało generała. Związek Kombatantów RP zwrócił się z prośbą do prezydenta Warszawy o pochowanie go w kwaterze Armii WP na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - wniosek został zaakceptowany, a uroczystość ma odbyć się w najbliższy piątek. Według informacji "Gazety Wyborczej", ciało Jaruzelskiego ma zostać spopielone.



Ojciec całe życie podkreślał, że jest przede wszystkim żołnierzem i jako wojskowy chciałby spoczywać wśród tych, którzy byli mu najbliżsi - wyjaśnia w rozmowie z PAP córka Jaruzelskiego, Monika.

Taka decyzja wywołała sporo kontrowersji, ale ewentualne protesty nie powinny mieć wpływu na plany pogrzebowe rodziny Jaruzelskich.

