W sobotę w Forest Lawn Memorial Park na wzgórzach Hollywood odbył się pogrzeb Paula Walkera. Ceremonia miała charakter prywatny i pojawiła się na nim tylko najbliższa rodzina aktora oraz przyjaciele. Nie zabrakło wśród nich gwiazd i kolegów z planów filmowych. Przypomnijmy: Tak wyglądał pogrzeb Paula Walkera

W uroczystościach pogrzebowych brała udział również polska aktorka i wokalistka, Natalia Safran. Kilka dni temu swoją premierę miał teledysk Safran do utworu "All I Feel Is You", w którym wystąpił Walker tuż przed swoją śmiercią. Został nagrany na potrzeby filmu "Hours", w którym oboje wystąpili. Zobacz: Ostatni teledysk z Paulem Walkerem. Wystąpił u polskiej gwiazdy

Natalia była dziś gościem w "Dzień Dobry TVN" - gospodarze programu połączyli się z nią za pośrednictwem kamery internetowej. Safran z uwagi na szacunek do rodziny Walkera nie chciała zdradzać zbyt wielu szczegółów dotyczących pogrzebu, ale w kilku zdaniach opowiedziała zdawkowo o sobotniej uroczystości.

Uroczystość odbyła się wczoraj (w sobotę - przyp. red.) Było około 300-350 osób, cała rodzina i przyjaciele z kręgów hollywoodzkich. Były niesłychanie wzruszające przemówienia, wszyscy tonęliśmy we łzach zdając sobie sprawę, jaka to była specjalna osoba, która dotknęła wszystkich, z którymi się zetknęła. Tak się często mówi specjalnie, gdy się opowiada o kimś, żeby to dobrze brzmiało, ale w przypadku Paula to była absolutna prawda, był niezwykłą osobą - wyznała.

