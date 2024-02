27 lutego 2020 roku polski show-biznes zatrzymał się na chwilę, gdy sieć obiegła wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego. Dla wielu był inspiracją i uznawano go za legendę, dlatego jego odejście poruszyło ogrom serc. Dziś wybiła kolejna, smutna rocznica tej tragedii. Wdowa po zmarłym aktorze upamiętniła go we wzruszający sposób.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska uczciła pamięć o mężu

Przez lata owocnej kariery Paweł Królikowski zaskarbił sobie sympatię tysięcy fanów, którzy wspierali go do ostatniego momentu. Informacja o chorobie aktora, a następnie o hospitalizacji, wstrząsnęła Polakami, którzy skupili też wzrok na jego najbliższych. Dla żony i dzieci był całym światem.

Z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską tworzył zgrane małżeństwo przez ponad 30 lat i chociaż i w ich życiu nie brakowało trudnych momentów, zawsze wychodzili z nich jeszcze silniejsi. Po śmierci ukochanego aktorka na pewien czas odsunęła się od mediów, próbując jakoś uporać się z żałobą. Ogromna pustka towarzyszy jej do dziś, choć teraz udaje jej się na nowo korzystać z życia, a już niebawem zobaczymy ją w "Tańcu z gwiazdami".

Paweł Królikowski, Małgorzata Ostrowska-Królikowska AKPA/Niemiec

27 lutego przypada 4. rocznica śmierci Pawła Królikowskiego, której jego żona nie mogła zostawić bez echa, mimo trwających obecnie, intensywnych przygotowań do startu show. Małgorzata Ostrowska-Królikowska opublikowała na InstaStory czarno-białe zdjęcie z mężem, a pod nim napisała:

Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech

Cytat ten nie jest przypadkowy, ponieważ te same słowa znalazły się na grobie Pawła Królikowskiego. Pochodzą one z utworu, który aktor napisał przed laty do programu młodzieżowego. Antek Królikowski swego czasu wyjaśnił:

Napis ''Słońcem jest dla mnie twój uśmiech'' to ulubiony cytat naszej rodziny z jednej z piosenek, jakie tata napisał do popularnego w latach 90. programu dla młodzieży ''Truskawkowe studio''

Małgorzata Ostrowska-Królikowska uczciła 4. rocznicę śmierci męża Instagram@malgorzata_ok

Paweł Królikowski AKPA/Gałązka