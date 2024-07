18 maja 2016 roku na Warszawskich Powązkach Wojskowych o godzinie 14. odbył się pogrzeb Marii Czubaszek. Pisarka została skremowana. O swojej woli napisała w książce „Każdy szczyt ma swój Czubaszek”:

Na Cmentarzu w Warszawie pojawiło się mnóstwo znanych osobistości i przyjaciół gwiazdy - m.in. Jerzy Bończak, Krystyna Sienkiewicz, Krzysztof Materna, Stefan Friedmann, Alicja Resich-Modlińska. Nie zabrakło również Artura Andrusa, który mówił:

Może po prostu powiem to co mam do powiedzenia. Gdyby to od niej zależało nie byłoby żadnej uroczystości. Zamiast przemów wolałaby, żeby ją pożegnało przyjazne merdniecie ogonem albo szczekniecie psa - tłumaczy dziennikarz w rozmowie z fakt24.pl

Artur Andrus zwrócił się również do Wojciecha Karolaka, wdowca po Marii Czubaszek:

Marysia kiedy mówiła o Was wystrzegała się dużych słów. Krępowała się publicznie używania słowa miłość. Ale każdy kto porozmawiał kilka razy z Marysią, to wiedział co Was połączyło. To jest szczęście. Bądź tego pewien zawsze, że ona była z Tobą bardzo szczęśliwa. Kiedyś zapytałem ją co jest sensem życia. Odpowiedziała mi: by je fajnie przeżyć. Skończę cytatem Jonasza Kofty - Dobrze, ze byłaś - dodał Andrus