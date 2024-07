3 z 4

Smoky eye pomniejszy duże oczy

Duże lub wypukłe oczy również pięknie wyglądają w przydymionym makijażu. Jeśli chcemy optycznie zmniejszyć oko powinnyśmy radośnie zaprzyjaźnić się z miękkimi kredkami typu kajal i gąbeczkami do rozcierania. Lekko rozmazana ramka intensywnie czarnej kredki zdziała cuda. Jeśli dodatkowo wyciągniemy ją lekko ku górze nadamy oczom piękny migdałowy kształt. Nie bójmy się używać ciemnych cieni na całej powiece, jednak perłowe oraz mocno połyskujące chowamy na dno szuflady.

Prosty makijaż na co dzień? Czarną kreską zaznaczamy linię wodną oczu. Nakładając ciemny cień w ulubionym kolorze pamiętajmy, by przy linii rzęs był bardziej intensywny. Lekko rozcieramy go ku górze nadając oczom bardziej prostokątny lub koci kształt, zaś łuki brwiowe rozjaśniamy cielistym cieniem. Mocno tuszujemy rzęsy.