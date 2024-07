Poddaj się pożądaniu kolekcji do makijażu A Novel Romance od MAC pełnej soczystych kolorów, które wzmogą twoje pragnienie. Szczególnie latem. Oprócz szałowej kolekcji z nową linią do makijażu marka prezentuje szałowe visuale, które jak zwykle działają jak magnez.

Gdy oczy mamią odcieniami Electric Cool Eye Shadow, Fluidline Eye Linerów (cena ok. 74 złote) oraz paletami Mineralize Eye Shadow, usta prowokują uwodzicielskimi barwami szminek Lipstick (cena ok. 86 zł). Policzki błyszczą refleksami róży Powder Blush (cena ok. 96 złotych), a lakiery do paznokci Nail Lacquers (cena ok. 42 zł), kuszą, by oddać się intrygującym odcieniom nocy. Jak urzeczywistnienie marzenia – rosnąca namiętność tej przygody po zmroku jest prawie zbyt piękna, by mogła być prawdziwa.

