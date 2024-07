Dziennikarze prowadzący programy śniadaniowe zyskują wielką sympatię widzów i zawsze trudno żegnać się z nimi, gdy odchodzą z anteny. Tym razem decyzję do odejściu z "Pytania na śniadanie" podjęła Paulina Drażba. Dziennikarka, w ramach programu, prowadziła cykl o gwiazdach pt. "Czerwony dywan" i świetnie sprawdzała się w tej roli. Dlaczego podjęła decyzję o odejściu? Wyznała w obszernym felietonie. Zobacz też: Drażba w sukience z sieciówki. Taką samą miała trzy lata temu inna celebrytka

Na łamach portalu plotek.pl Paulina Drażba opowiedziała o swoich początkach w telewizji, swojej pasji do pracy oraz powodach swojego odejścia. Tak napisała:

Tak, to prawda, już nie prowadzę "Czerwonego dywanu".(...) Telewizja uzależnia. I choć wiesz, że nic nie trwa wiecznie i bierzesz pod uwagę, że a)wyrzucą cię lub b)zrezygnujesz sam, zastanawiasz się , jak będzie wyglądało życie po. (...) To ty musisz dopasować się do telewizji, nie ona do ciebie. A partnerką jest kapryśną, grymaśną, czasem niewdzięczną. Ale się ją kocha. Moja praca zawsze była moją pasją, więc wiele sobie wybaczałyśmy.