Jakie plany na sylwestra mają Katarzyna Zielińska, Mariusz Totoszko z Justyną Tomańską i Natalia Lesz? Gwiazdy często spędzają sylwestra na scenie, ale tym razem aktorki i muzyk chcą ten czas spędzić z najbliższymi! Jakie mają konkretne plany?

Dla Kasi Zielińskiej te święta są bardzo wyjątkowe, bo po raz pierwszy spędza je z synem Heniem, który już w styczniu będzie obchodził swoje pierwsze urodziny. Kasia planuje dla niego imprezę w swoim domu. Z kolei na sylwestra będą bawić się u jej rodziców.

Mariusz Totoszko przez ostatnie lata spędzał sylwestra na scenie, gdzie występował wraz ze swoim zespołem Volver, a później sam. Zawsze za kulisami towarzyszyła mu jego partnerka, Justyna Tomańska. Tym razem para wybiera się na romantyczny wyjazd!

W tym roku łączymy pierwszy raz od ośmiu lat przyjemne z pożytecznym. Przez wiele lat graliśmy koncerty telewizyjne lub plenery. Nie było czasu na wspólną zabawę ,piękne kreacje i makijaże. W tym roku świadomie podjęliśmy decyzję o spędzaniu czasu we dwoje wśród przyjaciół w przepięknym spa pod Warszawą Talaria Ladies Spa. Będziemy tam kilka dni, wypoczęci ,odmłodzeni i pełni sił na Nowy Rok. Tam właśnie przywitamy 2016. Mariusza zagra mini koncert a potem będziemy bawić się do białego rana… To jest najlepsza opcja jaką mogłam wybrać", powiedziała nam Justyna Tomańska.