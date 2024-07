1 z 7

To, co dzieje się obecnie w Sejmie ciężko opisać. Prawo i Sprawiedliwość dniami, a częściej nocami, walczy o Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński i posłowie jego partii chcą jak najszybciej wybrać pięciu sędziów trybunału. PO i Nowoczesna starają się do tego nie dopuścić, krzycząc o łamaniu konstytucji i zasad demokracji.

Internauci, jak zawsze nie zawiedli i szybko zareagowali na to, co dzieje się obecnie na Wiejskiej w Warszawie. Zobaczcie najbardziej strawną publicystykę polityczną - przegląd ostatnich memów, a na nich m.in. Jarosław Kaczyński, Krystyna Pawłowicz czy prezydent Andrzej Duda.

