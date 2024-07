Już dziś o godzinie 20.00 w Polsacie zobaczymy nowy odcinek programu "Must Be The Music". Po raz kolejny zmierzą się w nim uczestnicy, którzy tradycyjnie powalczą o przepustkę do dalszego etapu. Wśród nich zobaczymy uroczy duet: Piotra i Jakuba, który swoim występem oczarował jury.

Panowie pochodzą z Krakowa, a poznali się przypadkiem w internecie, przeglądając amatorskie wykonania w serwisie YouTube. W ten sposób nawiązali między sobą współpracę, przesyłając sobie muzyczne propozycje. Tak właśnie powstała ich autorska piosenka „Emotions”, którą wykonali na castingu. Duet ma także w swoim dorobku akustyczne opracowania piosenek Amy Winehouse, Jessie J, Lykke Li i The White Stripes.

