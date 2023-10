Piotr Gąsowski był gościem najnowszego odcinka podcastu "Wojewódzki&Kędzierski" dla Onet.pl. Popularny aktor otworzył się na bardzo prywatne, wręcz intymne tematy, opowiadając m.in. o swoich relacjach z kobietami, kiedy był młodszy. Okazuje się, że w pewnym momencie życia utrzymał kontakt aż z ośmioma na raz:

To nie było zaliczanie, to był krąg ośmiu dziewczyn - przyznaje Gąsowski.

Zobaczcie!

Piotr Gąsowski ma za sobą dwa medialne związki - z aktorką Hanną Śleszyńską, z którą ma syna, Jakuba oraz tancerką Anną Głogowską, którą poznał na planie "Tańca z Gwiazdami". Są rodzicami 15-letniej Julii, która z wiekiem jest coraz bardziej podobna do słynnego ojca. Życie uczuciowe Gąsowskiego było jednak bardziej intensywne, niż wszystkim się wydaje, o czym opowiadał w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim. W pewnym momencie Kuba wypalił:

Na co Gąsowski odpowiedział szczerze:

Tak, ale wszystkie te kobiety były mi bardzo bliskie. To nie było zaliczanie, to był krąg ośmiu dziewczyn. One nie miały związków, ja nie byłem w związku. To było dawno, byłem młody, nikogo nie krzywdziłem, nikogo nie zdradzałem - tłumaczył Piotr.