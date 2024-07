Piotr Adamczyk już w niedzielę przestanie być kawalerem, okazuje się bowiem, że aktor żeni się ze swoją partnerką Kate Rozz! Aktorkę u boku Adamczyka po raz pierwszy zobaczyliśmy zaledwie kilka miesięcy temu, na rozdaniu Feliksów Warszawskich. Od tamtej chwili para rzadko pojawia się na oficjalnych imprezach.

Okazuje się jednak, że Adamczyk i Rozz traktują swój związek bardzo poważnie. I chociaż wydawało się, że partnerce aktora będzie trudno przekonać go do małżeństwa, to wszystko wskazuje na to, że Adamczyk jest już gotowy na ślub.

Według informacji "Faktu" para powie sobie TAK już w niedzielę. Suknie dla panny młodej uszył znany projektant Maciej Zień. Nie wiadomo gdzie odbędzie się uroczystość, oraz czy pojawią się na nim znane gwiazdy. Wszystko owiane jest wielką tajemnicą...

Gratulujemy i życzymy szczęścia!

