Adele jest oskarżana o plagiat! Chodzi o jej singiel "Hello". Piosenka jest hitem, a teledysk Adele do "Hello" obejrzano na YouTube już ponad 106 milionów razy w zaledwie 6 dni (teraz jest już ponad dwieście milionów wyświetleń). Jednak część słuchaczy uważa, że hit Adele to plagiat piosenki Toma Waitsa pod tytułem "Martha" z albumu „Closing Time” z 1973 roku.

Piosenka Hello Adele to plagiat?

Jakie są podobieństwa? Utwory Waitsa i Adele mają trochę podobny tekst. Waits śpiewa o swojej dawnej miłości, Adele adresuje słowa do byłego przyjaciela. Z drugiej strony mamy wrażenie, że połowa miłosnych ballad jest skierowana do byłych kochanków i przyjaciół. Ale krytycy o wyjątkowo dobrym słuchu twierdzą, że piosenka "Hello" ma też muzykę podobną do "Marthy" Waitsa.

Trzeba przyznać, że "Hello" Adele budzi dużo emocji - również tych pozytywnych. Niedawno Lionel Richie wstawił na swój Instagram zdjęcie z teledysku Adele oraz swoje i zapytał cytatem ze swojej piosenki, czy to jego szuka brytyjska wokalistka :).

HELLO @adele is it me you're looking for... ???? #hello Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika lionelrichie (@lionelrichie) 24 Paź, 2015 o 8:53 PDT

Singiel "Hello" jest też na szczycie list przebojów w 102 krajach. Jednak sama Adele powiedziała, że po czterech latach milczenia myślała, że nikt nie będzie już jej chciał słuchać.

Posłuchajcie sami obu wykonań i oceńcie w naszej sondzie czy piosenki Adele i Toma Waitsa są do siebie podobne.

Toma Waitsa "Martha":

Hello Adele:

Adele z teledysku do piosenki Hello: