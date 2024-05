Reżyserka Sofia Coppola wróciła ze swoim nowym filmem biograficznym „Priscilla”.

Reklama

Fabularyzowany dramat został zainspirowany wspomnieniami Priscilli Presley „Elvis & Me” i porusza temat romansu i małżeństwa pomiędzy Priscillą (w tej roli Cailee Spaney) a supergwiazdą rock'n'rolla Elvisem Presleyem (w tej roli Jacob Elordi).

Film przedstawia doświadczenia Priscilli poprzez trudną historię miłosną, od czasów, gdy była uczennicą, aż do stania się ikoną, obok prawdopodobnie największej gwiazdy muzyki wszechczasów.

Ze względu na brak praw do wcześniejszego katalogu piosenek Elvisa, w filmie nie pojawia się żadna muzyka słynnego wokalisty, dlatego Coppola wykazała się większą kreatywnością w doborze utworów, nawiązując do jej filmu „Maria Antonina”.

Jakie utwory znajdują się w „Priscilli”? Oto przewodnik po ścieżce dźwiękowej filmu.

Zobacz także

Ścieżka dźwiękowa Priscilli: każda piosenka z filmu Priscilli Presley w reżyserii Sofii Coppoli

W „Priscilli” znajdują się następujące utwory.

„Going Home” - Alice Coltrane

„Baby, I Love You” - The Ramones

„Venus” - Frankie Avalon

„Sweet Nothin's” - Brenda Lee

„Whole Lotta Shakin' Going On” - Chris Palmaro and Dean Z

„A Fool For You” - Ray Charles

„Crimson and Clover” - Tommy James and the Shondells

„(I Love You) For Sentimental Reasons” - The Righteous Brothers

„Aura Lea” - Phoenix and Jean-Max Méry

„Let Me In” - The Sensations

„How You Satisfy Me” - Spectrum

„Ain't That Peculiar” - Quincy Jones

„Baby, Bunny (Sugar, Honey)” - Little Jerry Williams

„Venus” - Phoenix and Jean-Max Méry

„Countr”y - Porches

„36-24-36” - The Shadows

„Venus” - Sons of Raphael

„Wives and Lovers” - Wayne Newton

„Forever” - The Little Dippers

„The Crystal Cat” - Dan Deacon

„You, Baby” - The Ronettes

„What's a Matter Baby (Is It Hurting You)” - Timi Yuro

„Time Brings About a Change” - The Soul Stirrers

„Wade in the Water” - The Soul Stirrers

„Sleep Walk” - David Mansfield, Chris Palmaro, Larry Saltzman, and Paul Socolow

„Must Jesus Bear the Cross Alone” - The Soul Stirrers

„Goin' Places” - The Orlons

„Stratus” - Kaitlyn Aurelia Smith

„A Woman Seen by a Man in Love” - Sons of Raphael

„Honey Bee” - Fontella Bass

„Mama Don't Like You” - Little Isidore and the Inquisitors

„Settin' 'em Up - Knockin' 'em Down” - Cowboy Little Isidore

„Nobody Knows” - T. L. Barrett and the Youth Christ Choir

„Wisdom Through Music” - Pharoah Sanders

„Gassenhauer” - Erik Charlston

„Rippling Waters” - Speedy West

„Riots of Sadness II” - Sons of Raphael

„Venus” - David Mansfield, Chris Palmaro, Larry Saltzman, and Paul Socolow

„Guitar Man” - John Allred, Shawn Klush, Mark Lopeman, Nick Marchione, Chris Palmaro, Brian Pareschi, Larry Saltzman, Paul Socolow and Ron Sunshine

„Riots of Sadness” - Sons of Raphael

„A Lonely Sunray” - Sons of Raphael

„2001” - John Allred, Clint De Ganon, Mark Lopeman, Chris Palmaro, Brian Pareschi, Roger Squitero, Paul Socolow, and John Tropea

„Oye Como Va” - Santana

„I Will Always Love You” - Dolly Parton

„My Elixir” - Sons of Raphael

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek