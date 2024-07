Pink to jedna z najbardziej barwnych postaci na światowym rynku muzycznym. Wielką popularność zyskała dzięki swojej twórczości, nie brylując na ściankach i imprezach niezwiązanych z jej zawodem. Jakiś czas temu przyciągnęła uwagę teledyskiem do jednej z piosenek, w którym występuje z mężem. Zobacz: Pink szaleje w łóżku z mężem

Artystka wspiera też różnego rodzaju akcje charytatywne, które mogą pomóc potrzebującym. Ostatnio wzięła udział w nowej kampanii PETA, walczącej o prawa zwierząt. Pink zapozowała nago do zdjęć nawołujących do nie noszenia futer, a hasło przewodnie całej akcji nosi tytuł "Lepiej chodzić nago niż nosić futra". Wielki plakat z roznegliżowaną artystką zawisł na Times Square, jednej z najbardziej popularnych ulic na świecie.

Na fotografii Pink szeroko uśmiecha się, a obok widnieje podpis "Czuj się komfortowo we własnej skórze i pozwól zwierzętom zachować ich". Pink wyznała także, dlaczego zgodziła się na udział w kampanii:

Zawsze czułam, że zwierzęta są najczystszymi duchami na ziemi.

Warto wspomnieć, że nie jest to pierwsza tego typu kampania z udziałem gwiazdy. Rockmanka już 10 lat temu zapozowała w pierwszej sesji zdjęciowej dla instytucji, gdzie także nawoływała do zrezygnowania z noszenia futer. W 2009 roku Pink wsparła PETA w filmie promującym działania organizacji i użyczyła swojego głosu aligatorowi. Z kolei 4 lata wcześniej skrytykowała publicznie Beyonce i Jennifer Lopez za ich uwielbienie do futer.

