W zeszłym roku Pink wydała swoją szóstą płytę "The Truth About Love", z której pochodzi jej ostatni przebój "Try". Wokalistka idzie za ciosem i właśnie wydała trzeci singiel i teledysk promujący najnowszy album. W klipie do piosenki "Just Give Me a Reason" zobaczymy m.in. romantyczne sceny łóżkowe gwiazdy z mężem Carey'em Hart'em.

