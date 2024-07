1 z 10

Dom Artysty Weterana w Skolimowie to wyjątkowa placówka. To właśnie tutaj przed śmiercią przebywali najwybitniejsi polscy aktorzy minionych lat - Adam Hanuszkiewicz, Irena Kwiatkowska oraz wiele innych. Ośrodek powstał w 1928 roku po to, by legendarni artyści polskiego teatru i kina mogli godnie spędzić starość.

To właśnie dla nich w ogrodach domu wystąpili młodzi aktorzy na sp3jalnie zorganizowanym pikniku. Pojawili się także nieco starsi artyści, jak np. Ryszard Rembiszewski czyli legendarny "Pan Lotto". Poza nim zobaczyć mogliśmy Marcina Kwaśnego, Piotra Głowackiego, Pawła Domagałę czy też Wojciecha Solarza.

