1 z 5

Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko zostali przyłapani na pierwszym rodzinnym spacerze! Bizneswoman i dziennikarz wybrali się z córeczką Laurą i jednym ze swoich synków na spacer po Warszawie! Małżeństwo zadbało o to, aby ich córka miała wszystko, co najlepsze, dlatego zdecydowali się na drogi wózek, który pokochały też inne gwiazdy. Co ciekawe kosztuje on prawie 4 tysiące złotych! Karolina Ferenstein jest w świetnej formie, choć urodziła zaledwie miesiąc temu! Piotr Kraśko bardzo jej pomaga, a do tego Karolina też wsparcie w starszych synach. Dla Piotra ostatnie tygodnie nie były łatwe, bo stracił pracę w TVP, ale dzięki temu ma teraz więcej czasu dla rodziny. Zobaczcie ich zdjęcia ze spaceru!

Zobacz: Piotr Kraśko w podróży. W tym czasie jego żonie pomagała opiekunka