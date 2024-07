3 z 7

Hubert Schultz - grał go Michał Czernecki – to drugi poważny związek w życiu Marysi. Po ostatecznym rozstaniu się z Pawłem, Marysia wyjechała do Berlina, gdzie poznała Huberta Schultza – właściciela galerii sztuki, pisarza i podróżnika. Hubert pomagał Marysi podczas jej pobytu w Niemczech, a kiedy zdecydowała się wrócić do Polski, przyjechał za nią. Tworzyli udany związek. Hubert chciał wziąć z Marysią ślub i zaadoptować jej dziecko. Wszystko układało się dobrze do chwili, kiedy w ich życiu pojawiła się była żona Huberta, Sandra. Przelotny romans Sandry i Huberta zakończył się ciążą. Sandra postawiła Hubertowi ultimatum. Schultz ostatecznie wybrał własne dziecko i życie z Sandrą. Zostawił Marysię i wyjechał ze swoją rodziną do Szwecji.