Małgorzata Socha pojawiła się na wczorajszej prezentacji wiosenno-letniej kolekcji biżuterii Tous. Gwiazda, która jest ambasadorką marki wyglądała jak zwykle pięknie. Aktorka w granatowym komplecie i ażurowych botkach prezentowała się bosko.

Małgorzata Socha postawiła na delikatny makijaż i pomarańczową szminkę, która doskonale wpasowała się w granatowy look. Do tego proste włosy i złote dodatki od Tous. Kochamy ten look!

