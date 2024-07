Gwiazdą najnowszego wydania dwutygodnika "Flesz" została Anna Mucha. Aktorka w ostatnim czasie schudła aż o 2 rozmiary. Tylko redakcji "Flesza" zdradziła jak to zrobiła. Drakońska dieta czy wyczerpujące ćwiczenia z osobistym trenerem? Zobaczcie same!

Reklama

Zobaczcie więcej modnych stylizacji Anny Muchy

Dowiecie się również co o stylu Kasi Tusk i Księżnej Kate myśli Sara Boruc. Nie jest tajemnicą, że żona znanego piłkarza słynie ze swojego specyficznego podejścia do mody i zamiłowania do drogich ubrań. Szczera rozmowa o modzie i stylu gwiazdy tylko w najnowszym wydaniu magazynu "Flesz".

W najnowszym numerze znajdziecie również najważniejsze trendy na jesień. Specjalnie dla was styliści przygotowali aż 170 modowych hitów na nadchodzący sezon. Już teraz będziecie doskonale wiedziały co jest modne, a co można schować głęboko w szafie.

Reklama

Zaś dla wszystkich miłośników kina hit na DVD: "O północy w Paryżu"