W piątym odcinku The Voice of Poland jak zwykle nie zabrakło wspaniałych talentów. Na scenie pojawiło się mnóstwo utalentowanych uczestników. Był to ostatni odcinek tzw. przesłuchań w ciemno, a więc za tydzień zobaczymy "bitwy".

Oto lista uczestników piątego odcinka "The Voice of Poland":

Edyta Górniak: Iga Kozacka, Marta Fedyniszyn, Alan Cyprysiak

Justyna Steczkowska: Marta Wronka, Agnieszka Twardorowska, Przemek Radziszewski

Marek Piekarczyk: Monika Lewczuk, Weronika Bochat, Karolina Wojdat

Tomson i Baron: Justyna Zuba, Natalia Bajak