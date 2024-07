Agnieszka Szulim to niewątpliwie jedna z największych gwiazd stacji TVN. Dziennikarka poprowadziła ostatnio imprezę sylwestrową w Krakowie, gdzie zachwyciła piękną stylizację. Oczywiście zadbała o to, aby było jej komfortowo i ciepło, dlatego postawiła na ciepłą bieliznę. Zdjęciem pochwaliła się na Instagramie. Zobacz: Szulim zabezpieczyła się przed mrozem w Sylwestra. Pokazała zdjęcie w bieliźnie

Reklama

To również tam prezenterka relacjonowała swój pobyt w stolicy Małopolski i przygotowania do imprezy. Pokazała też kilka zdjęć z garderoby, a wśród nich znalazła się fotografia prezentu, który Szulim otrzymała od znanej perfumerii. To spersonalizowane perfumy, które można wykonać samemu dobierając poszczególne nuty zapachowe, a następnie wybrać dla nich nazwę. Jak widać poczucie humoru dopisuje zarówno dziennikarce jak i właścicielom sklepu, bo hasło wybrali z przekąsem i flakon podpisali "Prezesowa".

Zobacz: Lewandowscy spędzili Sylwestra na wielkim balu. Anna zachwyciła kreacją



Reklama

Szulim w dwóch kreacjach na Sylwestrze: