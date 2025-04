Ruby Franke zdobyła ogromną popularność w internecie dzięki kanałowi na YouTube o nazwie „8 Passengers”. Przez wiele lat publikowała materiały, które miały przedstawiać codzienne życie jej rodziny – męża i szóstki dzieci. Prezentowała się jako przykładna matka, wychowująca dzieci w duchu surowej dyscypliny i wartości religijnych. Jej materiały przyciągały setki tysięcy widzów, a kanał osiągnął ponad 2 miliony subskrybentów. Dopiero po latach okazało się, że prawda jest zupełnie inna.

Reklama

Mroczna historia Ruby Franke

Ruby i Kevin Franke przez lata prezentowali swoje idealne wręcz życie na kanale YouTube. Oboje należeli do społeczności mormonów, a dokładniej o Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kanał vlogowy Ruby założyła w 2015 roku i od tamtej pory prezentowała na nim obraz oddanej matki.

Z czasem obserwatorzy kanału zaczęli zauważać niepokojące sceny. Franke nagrywała momenty, w których dzieci były karane w surowy sposób – m.in. poprzez ograniczanie dostępu do jedzenia czy izolowanie w zamkniętych pomieszczeniach. Krytycy zarzucali jej stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej, jednak przez długi czas sprawa nie trafiała do organów ścigania.

Interwencja służb i aresztowanie Ruby Franke

W 2022 roku życie całej rodziny stanęło na głowie, gdy Ruby i Kevin postanowili się rozstać. Kobieta przestała też nagrywać na swój kanał na YouTube. Choć zajęła się nowymi sprawami zawodowymi, jedno się nie zmieniło - nadal znęcała się nad swoimi dziećmi.

Sytuacja zmieniła się drastycznie w 2023 roku, gdy jedno z dzieci Ruby Franke zbiegło z domu i zwróciło się o pomoc do sąsiadów. W stanie skrajnego wychudzenia i z widocznymi obrażeniami na ciele, chłopiec ujawnił, że był głodzony i wiązany sznurem. Służby natychmiast interweniowały i aresztowały Franke w stanie Utah. Kobieta została zatrzymana wraz z partnerką biznesową Jodi Hildebrandt, z którą prowadziła program „ConneXions”.

15-letni wówczas syn Ruby ujawnił m.in., że przez siedem miesięcy spał za karę w piwnicy, a także często był wiązany. Jego młodsza siostra miała być natomiast zmuszana do pracy fizycznej na zewnątrz – w upale, bez wody i butów. Co gorsza, oboje mieli usłyszeć od matki, że "są opętani", a te kary "miały im pomóc". Na jaw wyszło również, że Ruby często zostawiała młodsze dzieci same w domu.

Zobacz także: Córka Katarzyny Dowbor wzięła ślub?! Prezenterka pokazała rodzinny kadr i zachwyca się zięciem

Proces sądowy Ruby Franke i wyrok

Ruby Franke została oskarżona o znęcanie się nad dziećmi. Przed sądem przyznała się do winy. Sędzia podkreślił, że skala okrucieństwa wobec dzieci była „niewyobrażalna”. W wyniku postępowania Ruby Franke otrzymała cztery oddzielne wyroki wynoszące od roku do 15 lat więzienia, które ma odbywać jeden po drugim. W sumie groziłoby jej aż 60 lat pozbawienia wolności. Zgodnie jednak z prawem stanu Utah maksymalna długość kary przy nakładających się wyrokach może wynieść 30 lat.

Przyjmuję to z pokorą i jestem gotowa odbyć karę więzienia tak długo, jak tego potrzebuję. Czuję się zobowiązana oduczyć się mojego toksycznego zachowania - mówiła w sądzie.

Powstał serial o historii Ruby Franke

W marcu 2025 roku na platformę Disney+ trafił trzyodcinkowy serial dokumentalny, opowiadający mroczną historię YouTuberki -"Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke”. Co natomiast z profilami społecznościowymi Ruby?

Po ujawnieniu skandalu, platformy społecznościowe zablokowały dostęp do kanału „8 Passengers”. Internauci wyrażali ogromne oburzenie i szok, że przez tyle lat nikt nie zareagował wystarczająco wcześnie.



Reklama

Zobacz także: Val Kilmer walczył z chorobą do ostatnich dni. Pod koniec kariery stracił głos