Penelope Cruz i Javier Bardem wychodzą z włoskiej restauracji

1 z 8

Penelope Cruz pod koniec lipca urodziła swoje drugie dziecko. Aktorka niespecjalnie ukrywała się przed mediami w trakcie ciąży i jeszcze kilkanaście godzin przed porodem sfotografowano ją na koncercie z ogromnym ciążowym brzuszkiem. Przypomnijmy: Tak Penelope Cruz wyglądała na krótko przed porodem

Gwiazda w przeciwieństwie do swoich koleżanek z branży, nie śpieszy się z powrotem do pracy. Podobnie jednak jak inne hollywoodzkie piękności, Penelope szybko wróciła do formy po ciąży i znów może pochwalić się szczupłą sylwetką. Ostatnio paparazzi przyłapali aktorkę z mężem, gdy wychodzili z włoskiej restauracji w Londynie. Cruz nie miała na sobie makijażu, a wąskie dżinsy podkreślały jej zgrabne nogi.

Zobacz: Penelope Cruz nie ma prawa jazdy!

Tak Penelope Cruz i Javier Bardem spędzali czas w Londynie: