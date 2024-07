Penélope Cruz (33) jest znaną pożeraczką serc w Hollywood. Straciło dla niej głowę wielu słynnych przystojniaków, m.in. Tom Cruise oraz Matthew McConaughey.

Teraz cały świat ekscytuje się jej romansem z Javierem Bardemem (38). Aktorska para spotkała się już w 1992 r. na planie hiszpańskiego filmu „Jamon Jamon”. Łączyła ich tylko przyjaźń. Kiedy jednak ostatnio zagrali razem w filmie Woody’ego Allena „Midnight in Barcelona”, zakochali się w sobie „od drugiego wejrzenia”. Penélope najpierw upierała się, że są tylko „starymi przyjaciółmi”. Jednak w październiku na New York Film Festival nie ukrywała już swoich uczuć do Javiera. Wyznała także, że dojrzała wreszcie do tego, by z jednym partnerem spędzić resztę życia. Czy miała na myśli właśnie przystojnego Hiszpana?