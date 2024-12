Ikona hiszpańskiego kina nie żyje. Marisa Paredes miała 78 lat

Marisa Paredes, znana jako "muza" Pedro Almodóvara, była ikoną hiszpańskiego kina i jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w kraju. Jej kariera trwała ponad sześć dekad i obejmowała udział w ponad 80 filmach, w tym w najsłynniejszych produkcjach Pedro Almodóvara, takich jak "Kwiat mego sekretu", "Wszystko o mojej matce", "Wysokie obcasy" oraz "Skóra, w której żyję".

Nie żyje Marisa Peredes, gwiazda hiszpańskiego kina

Niestety, świat kina stracił jedną z jego najbardziej ikonicznych postaci. Marisa Paredes, znana z licznych filmów Pedro Almodóvara, zmarła w wieku 78 lat. Aktorka zaczęła swoją karierę w wieku 14 lat i pojawiła się w ponad 75 filmach, w tym w takich klasykach jak "Dark Habits" (1983), "High Heels" (1991), "The Flower of My Secret" (1995) oraz "All About My Mother" (1999). Jej śmierć wywołała szok w środowisku filmowym i społeczeństwie hiszpańskim. Marisa Paredes była nie tylko aktorką, ale także aktywistką, która w 2003 roku popierała protesty na Goya Awards przeciwko polityce rządu José María Aznara w sprawie inwazji na Irak.

Marisa Paredes była ikoną hiszpańskiego kina, a jej śmierć wywołała ogromne wzruszenie wśród fanów i kolegów z branży. Aktorka otrzymała wiele nagród, w tym honorowy Goya w 2018 roku za jej całokształt pracy i pozostawiła po sobie długą i owocną karierę, a jej śmierć spotkała się z ogromnym szacunkiem i smutkiem. Penélope Cruz, hollywoodzka gwiazda, opublikowała serię starych fotografii Marisy Paredes na Instagramie, pisząc:

Moja droga Mariso. Opuszczasz nas zdecydowanie zbyt wcześnie. Kocham cię. Bezpiecznej podróży

Fani Marisy Paredes zastanawiają się, czy aktorka zostanie zapamiętana jako jedna z największych aktorek w historii hiszpańskiego kina. Jedno jest jednak pewne: Marisa Paredes zawsze będzie pamiętana jako aktorka, która nie tylko grała role, ale także wprowadzała nowe trendy i inspiracje w świecie kina. Jej śmierć jest trudnym momentem dla wszystkich, którzy ją kochali i szanowali. Rodzinie i bliskim zmarłej składamy kondolencje.

