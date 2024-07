To już pewne, Edyta Pazura jest w ciąży! Zaledwie wczoraj poinformowaliśmy was o błogosławionym stanie żony Cezarego Pazury, a dziś dowiadujemy się, że szczęśliwy aktor wybrał już nawet imię dla potomka.







Reklama

Pazura wyjawił je w rozmowie z "Super Expressem":- Ja czekam na Antoniego. Jeżeli będzie to syn, to na pewno będzie Antoni. Ja się urodziłem 13 czerwca, w Antoniego, mój dziadek był Antoni. Antoni jest moim ulubionym imieniem. Żałuje, że sam nie mam Antoni chociaż na drugie imię… To jest taki mój dobry patron.







Edyta i Cezary Pazurowie są już rodzicami córeczki, Amelii. Drugie dziecko pary najprawdopodobniej przyjdzie na świat w lipcu przyszłego roku.Trzymamy więc kciuki, żeby urodził się zdrowy, śliczny chłopiec!

Zobacz także

Reklama

kb