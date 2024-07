Coraz częściej gwiazdy decydują się na polityczną karierę. Z gorszym albo lepszym skutkiem. Kilka miesięcy temu odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których udział wzięło kilka znanych twarzy, m.in. Weronika Marczuk Pazura czy Otylia Jędrzejczak. Żadna z nich nie dostała mandatu europosła. Co więcej, obie zaliczyły kilka rażących wpadek. Przypomnijmy: Wpadki okazały się niewybaczalne: Klęska celebrytów w wyborach do Europarlamentu

Trochę mniejsze ambicje polityczne ma Paweł Kukiz, który znany jest z zaangażowania we wszelkie sprawy państwowe. Gwiazdor chce teraz aktywnie zająć się losami kraju, a przynajmniej jego części, dlatego też postanowił wziąć udział w wyborach do sejmiku województwa wrocławskiego. Wokalista będzie kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców, nie będzie jednak liderem listy.

Bezpartyjni Samorządowcy to niezwiązany z żadną partią komitet złożony z byłych współpracowników prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, niezadowolonych z jego mariażu z Platformą Obywatelską. Jak każda organizacja potrzebuje w swoich kręgach kogoś rozpoznawalnego. Czy Kukiz to dobry wybór? Przekonamy się już wkrótce. Oby sukcesy na scenie politycznej były większe od tych na scenie muzycznej.

