Paweł Kukiz był największym zwycięzcą I tury wyborów prezydenckich, a teraz uchodzi za faworyta w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Według sondaży jego ugrupowanie może liczyć na 20 proc. w wyborach do Sejmu. Coraz większa popularność na scenie politycznej przekłada się na zainteresowanie twórczością muzyczną Kukiza.

Jak dowiedział się “Super Express”, Paweł Kukiz ma coraz więcej propozycji koncertowych, a jego płyty sprzedają się lepiej. Za jeden koncert muzyk bierze ponad 30 tysięcy złotych!

Na razie Paweł Kukiz odcina kupony od zwycięstwa, ale nie brakuje głosów, że jego aktywność polityczna doprowadzi do zakończenia jego kariery muzycznej.

"Podejrzewam Pawła Kukiza o to, że wymyślił sobie genialny plan na swój marketing. Wymyślił sobie genialny plan, ale takie połączenie skończy się dla niego katastrofą. Artyści muszą być ludźmi wolnymi, a polityk nigdy do końca nie może być człowiekiem wolnym. Odbiorcy zawsze wyczuwają fałsz u twórcy. Obawiam się, że Kukiz może stracić wiarygodność i mówię to z pewnym smutkiem”, mówi znany dziennikarz muzyczny Hirek Wrona.