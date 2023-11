Na jaką łazienkę zdecydowała się Klaudia El Dursi? Trzeba przyznać, że ta jest bardzo w jej stylu. Co prawda prowadząca "Hotel Pradise" ma jeszcze przed sobą jej wykończenie, jednak już teraz jej mieszkanie robi wrażenie. Koniecznie zobaczcie te kadry!

Klaudia El Dursi chwali się łazienką

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie w kontekście Klaudii El Dursi jest głośno głównie za sprawą "Hotelu Paradise". W końcu siódma edycja miłosnego formatu TVN-u obfita jest w liczne, niespodziewane zwroty akcji. Okazuje się jednak, że w życiu prowadzącej równie dużo się dzieje. Nie zawsze jednak są to pozytywne rzeczy. Ostatnio Klaudia El Dursi otworzyła się na temat problemów zdrowotnych. Pomimo tego gwiazda ma także powody do radości. W końcu ostatnio wprowadziła się do nowego mieszkania!

Przez ostatni czas prowadząca "Hotel Paradise" żyła przeprowadzką i urządzaniem nowego mieszkania. Sukcesywnie odliczała dni do wielkiego momentu, aż wspólnie z całą rodziną wprowadzi się do nowego miejsca. Kiedy Klaudia El Dursi przeprowadziła się do nowego mieszkania, zaczęła je pokazaywać za sprawą Instagrama. Tak też było tym razem.

Klaudia El Dursi pokazała, na jaki styl postawiła w swojej łazience. Okazuje się, że ten współgra z resztą mieszkania. W środku przeważa motyw delikatnego beżowego marmuru oraz stylowe złote dodatki. Jak się okazuje, nie wszystko jest już skończone - prezenterka wciąż nie może się zdecydować na kolor grzejników. Trzeba jednak przyznać, że całość robi wrażenie.