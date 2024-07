Paulina Sykut pojawiła się na konferencji Polsat Cafe, gdzie zachwyciła wszystkich w krótkiej sukience, która podkreśliła jej długie i zgrabne nogi. Gwiazda uzupełniła stylizację dodatkami za ok. 10 tysięcy złotych - szpilkami Casadei za 2550 złotych i torebkę Valentino za 7800 złotych.

Reklama

Co Paulina Sykut dostała od męża na Dzień kobiet?

Konferencja odbyła się dziś, 8 marca, dlatego skorzystaliśmy z okazji i spytaliśmy gwiazdę, co dostała od swojego męża Piotra na Dzień Kobiet. Okazuje się, że mąż gwiazdy nie tylko przygotował prezent dla niej, ale też dla ich córeczki - Róży, dla której jest to pierwszy Dzień kobiet w życiu. Zobaczcie, co Paulina Sykut opowiedziała o miłości jej męża do córki Róży oraz świętowaniu Dnia Kobiet.

Polecamy: Arciuch, Kukulska... Baby boom w polskim show-biznesie. Przepiękne zdjęcia gwiazd z dziećmi

Zobacz także

Paulina Sykut na konferencji Polsat Cafe