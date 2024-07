Paulina Sykut-Jeżyna chce, by jej mąż został wegetarianinem. Prezenterka Polsatu, która sama jest na bezmięsnej diecie, bardzo troszczy się o zdrowie swojego ukochanego męża Piotra Jeżyny. Paulina chciałaby, aby jej partner lepiej się odżywiał i zrezygnował z mięsa. Paulina Sykut to niejedyna gwiazda, która jest na diecie wegetariańskiej. Bycie wege jest ostatnio bardzo modne wśród znanych osób. Jakimi sposobami Paulina stara się przekonać męża, by dołączył do tego grona? Ma na to swoje sposoby. ;)

Dbam o to, żeby Piotr zrezygnował z mięs. Chcę, żeby mój ukochany był zdrowy i dlatego staram się, żeby w ogóle nie jadł mięsa. Na zupy kremy warzywne, które mu gotuję, Piotr wcale nie narzeka, tylko się uśmiecha - zdradziła Paulina Sykut-Jeżyna na łamach "Faktu".

Czy jej się to uda? Mamy wrażenie, że mąż Pauliny nie oprze się jej niewątpliwemu urokowi i w końcu skusi się na wegetariańskie smakołyki. ;)

