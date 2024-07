Okazuje się, że Paulinie Papiersiej najlepiej wychodzi... gadanie. Pierwsza polska Top Model zamiast wziąć się do roboty jak radziła jej jedna z jurorek programu, Karolina Korwin Piotrowska woli udzielać wywiadów niż wziąć się do roboty. W programie Między kuchnią a salonem wyznała, że... jest gwiazdą! To ciekawe, zważywszy na to, że w poprzednim z wywiadów mówiła, że nigdy nie zostanie celebrytką.

-Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że z nikomu nieznanej dziewczyny, stałam się gwiazdą. Ludzie mnie rozpoznają, chcą robić sobie ze mną zdjęcia i proszą o autograf. To pokazuje, że nieśmiała dziewczyna bez perspektyw może spełnić marzenia. Chciałam być wzorem dla dziewczyn takich jak ja i dlatego nie żałuje tego, co mówiłam w programie- wyznała Paulina.

Myślicie, że Paulina weźmie się w końcu do roboty i zrobi jedną porządną sesję?