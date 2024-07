1 z 7

Paulina Krupińska jako Miss Polonia osiągnęła najwięcej ze wszystkich zwyciężczyń konkursu. Piękna modelka została twarzą kilku kampanii reklamowych, często pojawia się na wybiegach najlepszych polskich projektantów oraz otrzymała swój program w telewizji. Teraz jest w trakcie negocjacji kolejnego dużego przedsięwzięcia. Przypomnijmy: Krupińskiej spodobało się w telewizji. Ma szanse na kolejny program

Organizatorzy imprez korzystają obecnie z okazji - w telewizji nie ma już żadnych programów rozrywkowych, a niektóre z gwiazd mają więcej wolnego czasu. W tym tygodniu odbyło się ich naprawdę sporo - prezentacje nowych kolekcji czy konferencji popularnych marek. Od początku tygodnia aż na sześciu z nich pojawiła się właśnie Paulina Krupińska.

Miss Polonia pokazała się na imprezie Aloha From Deer, prezentacji marki Swarovski oraz Sisley, konferencji marki Avene, nowej kolekcji Manila Grace oraz otwarciu salonu sukien ślubnych White Ever. Na każdym z tych wydarzeń Paulina była prawdziwą ozdobą. Nie mamy nic przeciwko temu, by pojawiała się na salonach jak najczęściej.

Która ze stylizacji modelki przypadła wam do gustu najbardziej?