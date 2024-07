Wczorajsza gala Viva! Najpiękniejsi przyciągnęła największe osobistości show-biznesu. Dla gwiazd to doskonała okazja by pokazać się z jak najlepszej strony na jednym z najważniejszych wydarzeń w branży. To też dobry moment na zadebiutowanie na salonach. Jedną ze świeżynek była Paulina Krupińska, która po raz pierwszy oficjalnie pojawiła się na salonach jako Miss Polonia.

Krupińska podczas imprezy wyglądała jak zwykle olśniewająco. Z uśmiechem na twarzy pozowała fotoreporterom. Najpiękniejsza Polka miała na sobie śnieżnobiały kombinezon marki Just Paul, pod którą ukrywa się Zofia Ślotała, partnerka Borysa Szyca. Paulina do kreacji dobrała złotą kopertówkę w formie diamentu od Sabriny Pilewicz.

Miss Polonia od dłuższego czasu obracała się w kręgu gwiazd, jednak zawsze stała w ich cieniu (zobacz). Podczas wczorajszego wydarzenia Paulina przeskoczyła do pierwszej ligi osobowości show-biznesu i z pewnością będziemy mogli ją jeszcze nie raz podziwiać w podobnych okolicznościach. Pod wrażeniem jej urody była nawet sama Doda.

Podzielacie entuzjazm Rabczewskiej i Ślotały?

