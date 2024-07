Markę Paula's Choice stworzyła w 1995 roku Paula Begoun, która sama miała ogromne problemy z cerą. Kiedy w jednym z kosmetyków, którego używała, znalazła aceton - postanowiła stworzyć własną markę z odpowiednio dobranymi i skutecznie działającymi składnikami, które walczą z trądzikiem, zmarszczkami, czy przebarwieniami i odpowiadają na konkretne problemy skóry.

Paula Begoun napisała 20 książek na temat pielęgnacji skóry i odpowiedniego doboru kosmetyków do makijażu, w tym kultową "Don’t Go to the Cosmetics Counter Without Me."

W Paula's Choice nie ma żadnego przypadkowego składnika ani wypełniacza, kosmetyki są bezzapachowe, bogate w antyoksydanty, filtry, bazują na naturalnych składnikach i kwasach AHA i BHA, które fantastycznie odnawiają skórę. Można je dowolnie łączyć w zależności od potrzeb, a opakowania typu airless, tubki i butelki są ogromnie poręczne.

Kosmetyki Paula's Choice dostępne są wyłącznie w sklepie internetowym marki.