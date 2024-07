Paula Marciniak bardzo walczy o swoją pozycję na rynku muzycznym. Postawiła na stary, sprawdzony sposób, czyli małe skandaliki. Po żenujących występach w więzieniu przyszła pora na promowanie swojego teledysku również kręconego w tym jakże przyjemnych miejscu. Żeby dodać odpowiedniego charakteru temu szalenie oczekiwanemu wydarzeniu postanowiła odpowiednio się odstroić. Paula pokierowała się maksymą - im mniej tym lepiej - co niestety nie przełożyło się na efekt, bo golizny było zdecydowanie za dużo. Paula nie tylko pokazała światu swoją bieliznę, ale także wyskakujący biust, znany bardziej szczególnie męskiej części publiczności, aniżeli jej piosenki.

Jako dobra obserwatorka polskiego showbiznesu z pewnością zauważyła, że w ostatnim czasie wystarczy założyć futro by być na ustach wszystkich i to przez długie tygodnie. Z pewnością Marciniak wiele nauczyłaby się od starszej koleżanki Anny Muchy. Czyż jej kariera nie nabrala tempa właśnie dzięki takim tanim chwytom? Nie jesteśmy jednak do końca pewni, czy tego rodzaju poparcie pasowałoby Ani. Z pewnością jednak przydałoby się Pauli.