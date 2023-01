"Love Island": Mikołaj postawił na metamorfozę. Paula: "Mikołaj, co Ty zrobiłeś? Boże!"

Paula, którą mieliśmy okazję poznać w minionej, 6. edycji "Love Island", od dłuższego czasu widywana jest w towarzystwie przystojnego uczestnika z innej odsłony programu. Po licznych, krążących w sieci plotkach, postanowiła urwać wszelkie spekulacje i na swoim InstaStories zamieściła wymowny komentarz na temat ich zażyłości. "Love Island": Paula i Mikołaj są parą? Pomimo faktu, że od finału "Love Island 6" minął już niemalże miesiąc, fani nadal uwielbiają śledzić losy uczestników, którzy na "Wyspie Miłości" poszukiwali swojej drugiej połówki. Bez wątpienia Paula Wilk była jedną z bardziej kontrowersyjnych singielek. Ta szukała swojego szczęścia u boku Sebastiana, Pawła i Patryka. Z programu wyszła z tym ostatnim, ich relacja jednak nie przetrwała poza kamerami, a Patryk z "Love Island 6" związał się z Natalią . Wówczas widzowie zaczęli podejrzewać, że także piękna brunetka jest w związku. Wszystko wskazywało również na to, że jej wybrankiem jest dobrze znany uczestnik z 2. edycji miłosnego show Polsatu. Fani nie mieli wątpliwości, że Paulina jest w związku z Mikołajem Cieślą z "Love Island" . Wszystko jednak wskazuje na to, że po licznych plotkach celebrytka postanowiła wyjaśnić, co łączy ją z przystojnym brunetem. Zrobiła to, publikując na swoim InstaStory zdjęcie z wymownym podpisem: - Pizza z moim ziomeczkiem 😆 - skwitowała. Zobacz także: "Love Island 6": Tego Angelina nie wiedziała o Sashy! Była w szoku Poza pizzą na zdjęciu widać Mikołaja, jednak nazwanie go "ziomeczkiem" rozwiało wszelkie wątpliwości fanów. Paula z "Love Island" dała do zrozumienia, że traktuje go wyłącznie przyjacielsko. Jednak tego samego dnia na instagramowym profilu uczestniczki pojawił się post ze...