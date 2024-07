1 z 10

Paula Nicole Sapieżynska to dziewczyna byłego piłkarza Legii Warszawa - Michała Bajdura! 22-letni piłkarz nie przebił się do pierwszej drużyny warszawskiego klubu. Sportowiec obecnie gra w Pogoni Siedlce i może pochwalić się przepiękną partnerką. Paula Nicole Sapieżyńska nie odstaje urodą od innych polskich WAGs i może pochwalić się naprawdę przepięknym ciałem i wysportowaną figurą. Na jej profilu na Instagramie nie brakuje też zdjęć z ukochanym Michałem Bajdurem, z którym związana jest od jakiegoś czasu. Paula podobnie jak jej chłopak uwielbia sport, dlatego na jej profilu często możemy zobaczyć zdjęcia z siłowni. Moda także nie jest jej obca, co widać po stylizacjach. Myślicie, że ma szansę zrobić większą karierę niż Anna Lewandowska, Sara Boruc czy MaRina Łuczenko?

