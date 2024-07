Patryk Pniewski wydał ostre oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji "Twojego Imperium", w której pojawiły się informacje, że Kasia Sawczuk ma dość plotek o romansie, które rozsiewa ponoć Pniewski. Jak ustosunkował się do tych spekulacji?

Patryk Pniewski ostro zareagował na informacje tabloidu. W swoim oświadczeniu pisze, że wszelkie pomówienia są nieprawdziwe i krzywdzące:

Pragnę oświadczyć, że przedstawione sytuacje w gazecie TWOJE IMPERIUM nie odzwierciedlają rzeczywistości. Sensacyjna narracja artykułu odnosząca się, między innymi, do mojej osoby NIE MA POKRYCIA Z RZECZYWISTOŚCIĄ. Informacje te, jak również ogólna wymowa rzeczonego tekstu, mają charakter poniżający i krzywdzący, a tym samym naruszają moje podstawowe dobra osobiste. W konsekwencji do prokuratury skierowane zostało zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa z art. 212 § 2 kk. Ponadto w przedmiotowej sprawie złożony został pozew o naruszenie dóbr osobistych, w trybie przewidzianym przez Kodeks Postępowania Cywilnego. Do zobaczenia w sądzie, Patryk Pniewski