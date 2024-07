Lista nowych twarzy polskiego show-biznesu wydłuża się z każdym tygodniem. Ostatnio dołączyła do niej Pati Sokół, która postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Piosenkarka wykonująca chilloutową muzykę, a prywatnie, według doniesień "Show", nowa dziewczyna Nergala, przypieczętowała swoją obecność kontrowersyjnym teledyskiem do piosenki "Woman's work", w którym wciela się w rolę zakochanej lesbijki. To chyba jakaś nowa moda. Zobacz: Dorociński całuje się z mężczyzną

Partnerkę Pati Sokół zagrała Weronika Rosati, która w swojej roli jest bardzo autentyczna. W kilku scenach dochodzi do namiętnego pocałunku pań, a przez całą akcję pojawiają się także inne gorące sceny. Poniżej kilka mocnych kadrów i teledysk. Ciekawe czy Nergal będzie zazdrosny jak zobaczy ten klip?