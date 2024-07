Do Marcina Dorocińskiego od lat wzdychają tysiące kobiet. Oprócz tego, że jest przystojny i męski, jest też bardzo plastycznym aktorem. Ostatnio podjął się roli, której nadal dla wielu polskich aktorów jest wyzwaniem nie do podjęcia. Marcin zagrał geja w teledysku "Porn site" grupy Brenda Walsh.

Klip swoją premierę miał 9 marca. Dorociński wciela się tam w rolę geja - kury domowej. Pierze, gotuje, sprząta i nijak nie interesuje się otaczającymi go kobietami. Dopiero drugi męski bohater pobudza jego wyobraźnię do tego stopnia, że w końcu dochodzi do czułych gestów, obmacywania i pocałunku.

To jak Marcin zagrał geja pokazuje tylko jak dobrym jest aktorem. Fajnie, że są aktorzy, którzy nie tylko nie boją się wyzwań i utożsamiania z pewnymi rolami, ale też przy okazji przełamują stereotypy.

