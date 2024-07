Na pokazach mody popularnych projektantów zawsze pojawia się ktoś, kto próbuje zdobyć zainteresowanie swoim zachowaniem. Tym razem równych sobie nie miała Patrycja Pająk, która wulgarnie eksponowała swoje ciało.

Ubrana w kreację podkreślającą długie nogi celebrytki i sporych rozmiarów biust, dodatkowo podciągała charakterystyczne rozcięcia. Całość sprawiła tani efekt, a my baliśmy się, że za chwilę Pająk zerwie z siebie ubranie. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, sukienkę zaprojektowała sama celebrytka.

To jest mój własny projekt, sukienkę wykonałam sama. Do tej pory stworzyłam kilka swoich kreacji, mam nadzieję, że będę się często w nich pokazywać na salonach. Projektowanie to jest moje marzenie od dzieciństwa i będe robić coś w tym kierunku dalej. Mam 20 lat, mogę sobie troszeczkę poprzesadzać, ponadużywać dekoltów i odsłaniać nie tylko dekolt, ale też uda - tak jak dzisiaj - zdradziła AfterParty.pl.