Wczoraj odbył się finał czwartej edycji X-Factora, którego zwycięzcą okazała się Artem Furman. Pokonał on faworytkę Kuby Wojewódzkiego - Martę Bijan oraz Annę Tacikowską. Młody solista w nagrodę otrzymał aż 100 tysięcy złotych, kontrakt płytowy i samochód. W rozmowie z Dzień Dobry TVN zdradził, na co chce przeznaczyć wygraną. Jego plany są bardzo ambitne. Przypomnijmy: Tak Furman świętował zwycięstwo w X-Factor. Już wie na co przeznaczy wygraną

Muzyczne show to także okazja dla jurorek i prowadzącej, by pokazać się w pięknych kreacjach. Wielkie zainteresowanie wzbudziła Ewa Farna, której stylizacje od jakiegoś czasu zachwycają publiczność, jednak to Patricia Kazadi we wczorajszym finale zrobiła prawdziwą furorę. Gwiazda pojawiła się aż w dwóch, oszałamiających sukniach - jednej białej, drugiej złotej. Każda z nich, jak i zarówno buty, zostały zaprojektowane specjalnie dla aktorki przez Lidię Kalitę. Prowadząca talent-show wyglądała jak prawdziwa gwiazda filmowa.

A wam która kreacja bardziej się podoba - złota czy biała?