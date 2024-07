Kolor pastelowy to niezaprzeczalnie jeden z najgorętszych hitów tegorocznej wiosny i lata. Sukienki, spodnie, bluzki i dodatki w tych odcieniach oglądaliśmy na pokazach m.in. Givenchy (na zdjęciu głównym), Cacharel, Johna Galliano, Costiume National, Lanvin, Manisha Arory, duetu Paul & Joe, czy nawet Valentino.

W sklepach dostępnych w Polsce znaleźliśmy wiele modeli w pastelowych odcieniach różu, żółtego, niebieskiego i zielonego. Niestety w związku z tym, że do sezonowych wyprzedaży jeszcze kawałek, ceny ubrań są wciąż dość wygórowane. Ceny sukienek to średnio ok. 200 złotych. Jednak czego się nie robi by być modną?

Zachęcamy do zakupów, bo ubrania w odcieniach pastelowych przydadzą nam się nie tylko teraz, ale również latem i wczesną jesienią.

Zobacz wszystkie propozycje

jm