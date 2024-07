1 z 1

Sprawdzonym kluczem do zakupu udanego prezentu kosmetycznego jest dopasowanie go nie tylko do potrzeb obdarowywanej, lecz także jej stylu. Nie zawsze klasyczna świąteczna czerwień i gwiazdkowy przepych będą najlepszym rozwiązaniem. Jeśli twoja przyjaciółka (mama, siostra) to wielbicielka nowoczesnej klasyki (promienna cera, delikatny makijaż, nienagannie wystylizowana fryzura), pokuś się o efektowne kosmetyki łączące luksus z technologią i prostotą. Same w sobie często stanowią one niebanalne przedmioty. Niektóre są inspirowane modą, jak puder YSL wzorowany na dodatkach z limitowanej kolekcji Belle de Jour Metallic Colorama czy zapach Flowerbomb „ubrany” w spódniczkę tutu z kolekcji Viktora & Rolfa.

1. VANITAS VERSACE Kwiatowy, seksowny zapach frezji, limonki, bobu tonka, kwiatu tiare i cedru (Versace, 50 ml, 337 zł, w perfumeriach Douglas).

2. ALL YOU NEED IS GLOSS Sześć najbardziej popularnych błyszczyków Benefit (125 zł, Sephora).

3. PALETTE METALLIC COLORAMA Puder rozświetlający inspirowany dodatkami modowymi (YSL, 240 zł).

4. ANGE OU DÉMON LE SECRET Zapach jaśminu, sandałowca i żurawiny w wersji świątecznej (50 ml, 285 zł, w Sephorze).

5. WOMANITY Słodko-słony, bardzo kobiecy zapach z nutami figi i kawioru (Thierry Mugler, 50 ml, 303 zł).

6. FLOWERBOMB Słodki, kwiatowy zapach Viktor & Rolf w limitowanej edycji świątecznej, ubrany w spódniczkę tutu (50 ml, 400 zł).

7. BEAUTY THERAPY CERA NACZYNKOWA Krem na dzień wzmacniający ścianki naczynek (Soraya, 17 zł).

8. WHITE CAVIAR ILLUMINATING CREAM Luksusowy kawiorowy krem rozjaśniający dojrzałą cerę (La Prairie, 1550 zł).

9. TOKYO LIFT Proteinowy krem przeciwzmarszczkowy pod oczy z zaawansowanymi japońskimi aktywatorami (Dr Irena Eris, 65 zł).