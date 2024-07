Kuba Wesołowski znany był dotąd głównie z licznych romansów z pięknymi kobietami oraz roli Igora w serialu "Na Wspólnej". Ostatnio jednak aktor ma doskonałą passę i ucieka z szufladek, w których chciano go zamknąć.

Jak zauważa "Życie na gorąco" świetnie zostały ocenione jego występy w "Czasie honoru" oraz "1920. Wojnie o miłość". Zmienił się prywatnie i ustabilizował w związku z Agnieszką Szczurek, z którą drogi zeszły mu się po raz drugi. Ceni się go za poczucie humoru oraz dystans do siebie.

No i co najważniejsze - coraz liczniejsze grono osób z branży docenia aktorskie postępy Wesołowskiego. Wygląda więc na to, że wielki sukces jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, o krok...

(ac)