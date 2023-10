W lipcu 2016 roku Kasia Warnke poślubiła młodszego o 10 lat Piotra Stramowskiego. Dla Piotrka ta różnica nigdy nie stanowiła żadnego problemu:

Nie potrafię myśleć o Kasi jak o starszej kobiecie, po prostu tego nie widzę i nie jest to kwestia moich głębokich uczuć do niej, tylko jej wrażliwości, spontaniczności i świeżości. Obserwując niektóre moje koleżanki rówieśniczki, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że ich zachowanie dużo bardziej kojarzy mi się z zachowaniem „starszej pani”, a przecież one są dopiero przed trzydziestką! Jak to jest? (...) A poza tym, różnica wieku między nami nie jest raczej widoczna, więc o czym tu gadać. - mówiła w VIVIE!