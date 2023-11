Julia Wieniawa i Baron są parą! To jeszcze nieoficjalne (żadne z nich nie potwierdziło tej informacji), ale patrząc na zdjęcia z randki, nikt nie ma wątpliwości, że aktorkę i muzyka łączy gorące uczucie! Z kolei jak informuje "Party" - juror The Voice Kids stracił dla młodej gwiazdy głowę. To widać!

Reklama

Julia Wieniawa i Baron są parą!

Pierwsze wzmianki o tym, że Julka i Baron są parą, pojawiły się już kilka tygodni temu, kiedy sieć obiegły zdjęcia z ich pierwszej randki! Kilka dni później Aleksander Baron w jednym z wywiadów zaznaczył, że łączy ich tylko wspólna praca nad muzycznym projektem. Czy jednak współpracownicy wybraliby się w tym samym czasie na rajskie wakacje na Wyspy Zielonego Przylądka? Choć nie wrzucili ani jednego wspólnego zdjęcia z urlopu, wszyscy odnotowali, że są tam razem!

Zobacz także: Oto kolejny dowód na to, że Julia Wieniawa i Baron są parą!

Elektronika użytkowa nie musi wiele kosztować. Przekonaj się, korzystając ze strony Philips wyprzedaże.

Reklama

Zdjęcia poniżej zdradzają jeszcze więcej!